Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

GMG Kastamonuspor, 1461 Trabzon FK ile 1-1 Berabere Kaldı

GMG Kastamonuspor, 1461 Trabzon FK ile 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Maç sonunda takımlar 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 22. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Ulaş Çelik, Gökhan Salduz

GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Oğuz Yılmaz (Mustafa Çaylı, dk. 58), Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök, Ali Altınöz (Metincan Cici, dk. 74), Çınar Tarhan, Naim Dönmez (Ömer Kuşan, dk. 58), Ömer Önder (Mustafa Kapı, dk. 78), Ersel Aslıyürek

1461 Trabzon FK: Burak Öğür, Erhan Kara, Buğrahan Karslı, İbrahim Sürgülü, Cengizhan Bayrak, Muhammed Sarıkaya Metehan Yılmaz, Mustafa Fettahoğlu (Aygün Yıldırım, dk. 81), Eslem Öztürk (Mustafa Caner, dk. 65), Sedat Dursun, Süleyman Güneş (Eren Aydın, dk. 89)

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 50) (1461 Trabzon FK)

Sarı kartlar: Burak Bilgen, Erhan Kartal, Barış Gök, Çınar Tarhan (GMG Kastamonuspor), Erhan Kara, Burak Öğür (1461 Trabzon FK) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
img

AZ Alkmaar-Galatasaray maçının sonucunu tahmin etti
img

Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

Cani babanın yüzünde vahşetin izleri
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.