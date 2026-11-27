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Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, İspanya Ligi'nde masa birinciliği elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen İspanya Ligi'nde mücadele eden GM Ediz Gürel, 4,5 puan toplayarak 1. masada ilk sırada yer aldı.

Gösterdiği performansla canlı reytingini 2659,9'a yükselten Ediz, kariyerinin en yüksek reyting derecesine ulaştı.

Milli sporcunun formasını giydiği MyInvestor Casablanca takımı ise organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA