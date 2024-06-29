Üye Girişi
Haberler

Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, Hırvat ekibi Hajduk Split'e transfer olmaya hazırlanıyor. Hajduk Split Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul eden Dzeko, 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

DZEKO TAKIMDAN AYRILIYOR

İtalyan basınından Sport Mediaset'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko, Hırvatistan takımı Hajduk Split'in Teknik Direktörü Gennaro Gattuso ve sportif direktör Nikola Kalinic'in teklifini kabul etti.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Haberde; Dzeko'nun Hırvat ekibine transfer olmak için tüm şartları kabul ettiği ifade edilirken, Boşnak yıldızın Hajduk Split ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Nikola Kalinic Hajduk Split Edin Dzeko Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
500

Yorumlar (1)

FA null:

iyi olur yavaş golcü bize hızlı adam lazım bizi şampiyon yapan

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title