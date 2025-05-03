Giresunspor ve Somaspor Berabere Kaldı

Giresunspor ve Somaspor Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Giresunspor, Somaspor ile 34. hafta mücadelesinde 0-0 berabere kaldı. Maçın detaylarında her iki takımın da önemli oyuncuları kart gördü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. hafta maçında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Somaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Umut Yalçınkaya, Emrah Uluçay, Mert Şahin

Giresunspor: Ömer Asaf (Ahmet Taha dk. 67), Ahmet Lütfi, Ege (Talha Enes dk. 46), Şenel Hami, Arda Cebeci, Emir (Esat dk. 46), Ali Emirhan, Emre (Bulut dk. 67), Mehmet, Furkan (Mustafa dk. 75), Orçun Kaan

Yedekler: Miraç, Hüseyin, Gökmen, Abdüssamet, Ahmet

Teknik Direktör: Selahattin Ceylan

Somaspor: Yiğithan, Hüseyin, Arda (Burak dk. 78), Cemil Efe (Hayati dk. 70), Caner, Emir (Ege dk. 86), Burak Enes, Enes, Soner (Mustafacan dk. 78), Kadir, Emre (Ceyhun dk. 86)

Yedekler: Eran, Mert, İsmail

Teknik Direktör: Özgür Bayer

Sarı Kartlar: Burak Enes Fıstıkçıoğlu (Somaspor), Furkan Tahmaz, Musfata Kuzey Kaşık, Bulut Güç (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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