Haberler

Giresunspor ve Altay Berabere Kaldı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı. Maçta birçok önemli pozisyon yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Altay'da orta sahadan ilerleyen Paixao, pasını Ceyhun'a attı. Ceyhun ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti, kaleci Erkan topu kornere çeldi.

39. dakikada devam eden Altay atağında Giresunspor ceza sahasında Şahin'e çarpan top sonucu hakem Burak Olcar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'da pozisyonu inceleyen Burak Olcar, penaltı kararını iptal etti.

51.dakika Giresunspor'da kullanılan köşe vuruşunun ardından sol kanattan gelen uzun ortaya hareketlenen Kadir'in ayağından seken top dışarı gitti.

76. dakikada devam eden Altay atağında savunmadan seken topu kontrol eden Zeki, ceza sahasının köşesinden kaleye şut çekti, kaleci Erkan üstten kornere çeldi.

90+4. dakikada atağa geçen Giresunspor'da hızla ilerleyen Metin'i ceza yayında yere düşüren Yusuf kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Kadir Akıllı, Oğuzhan Uğurlu

Giresunspor: Erkan, Şahin, Anıl, Kadir, Talha, Erol Can, Furkan, Ertuğrul (Metin dk. 74), Çekdar (Mert Han dk. 56), Savicevic, Kuwas

Yedekler: Göktan, Ali, Yunus, Barış, Emre, Mehmet, Enishan, Ahmet

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Altay: Eren, Salih (Murat dk. 90+1), İbrahim, Sefa, Efe, Zeki, Ceyhun (Arda dk. 86), Tolga, Onur (Yusuf dk. 59), Ali (Enes dk. 59), Paixao

Yedekler: Ozan, Mehmet Yıldız, Murat Berkan, Tugay, Mehmet Gündüz, Kuban

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Kırmızı kart: Yusuf Tekin (dk. 90+4) (Altay)

Sarı kart: Furkan Kütük (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Burak Olcar Trendyol Altay Futbol Spor Haberler

title