Giresunspor ve Altay Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı. Maçta birçok önemli pozisyon yaşandı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
38. dakikada Altay'da orta sahadan ilerleyen Paixao, pasını Ceyhun'a attı. Ceyhun ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti, kaleci Erkan topu kornere çeldi.
39. dakikada devam eden Altay atağında Giresunspor ceza sahasında Şahin'e çarpan top sonucu hakem Burak Olcar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'da pozisyonu inceleyen Burak Olcar, penaltı kararını iptal etti.
51.dakika Giresunspor'da kullanılan köşe vuruşunun ardından sol kanattan gelen uzun ortaya hareketlenen Kadir'in ayağından seken top dışarı gitti.
76. dakikada devam eden Altay atağında savunmadan seken topu kontrol eden Zeki, ceza sahasının köşesinden kaleye şut çekti, kaleci Erkan üstten kornere çeldi.
90+4. dakikada atağa geçen Giresunspor'da hızla ilerleyen Metin'i ceza yayında yere düşüren Yusuf kırmızı kart görerek oyundan çıktı.
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Kadir Akıllı, Oğuzhan Uğurlu
Giresunspor: Erkan, Şahin, Anıl, Kadir, Talha, Erol Can, Furkan, Ertuğrul (Metin dk. 74), Çekdar (Mert Han dk. 56), Savicevic, Kuwas
Yedekler: Göktan, Ali, Yunus, Barış, Emre, Mehmet, Enishan, Ahmet
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Altay: Eren, Salih (Murat dk. 90+1), İbrahim, Sefa, Efe, Zeki, Ceyhun (Arda dk. 86), Tolga, Onur (Yusuf dk. 59), Ali (Enes dk. 59), Paixao
Yedekler: Ozan, Mehmet Yıldız, Murat Berkan, Tugay, Mehmet Gündüz, Kuban
Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu
Kırmızı kart: Yusuf Tekin (dk. 90+4) (Altay)
Sarı kart: Furkan Kütük (Giresunspor) - GİRESUN