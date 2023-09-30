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Giresunspor ve Altay Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı. Maçta birçok önemli pozisyon yaşandı.