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Giresunspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı

Giresunspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kaplan'ın ekibinde Hakan Kurt ve Ali Sakal da yer alacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaplan'ın ekibinde eski altyapı antrenörü Hakan Kurt ve yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Ali Sakal'ın da görev alacağı aktarılan açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

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