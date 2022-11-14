Giresunspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasına inen Ali Koç, Fenerbahçeli futbolculara net mesaj verdi

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un karşılaşmanın ardından soyunma odasına indiği ortaya çıktı. Burada futbolculara teşekkür eden Koç, "Avrupa'da ve ligde bize büyük mutluluklar yaşattınız. Bu bir yol kazası. Dünya Kupası sonrasında yine aynı başarıları yakalayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum." dedi.

Dünya Kupası arasına Giresunspor mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe'de Karadeniz ekibiyle oynanan karşılaşma sonrası Başkan Ali Koç, soyunma odasına indi. Futbolculara teşekkür eden Koç, futbolculara moral verdi.

"BU BİR YOL KAZASI"

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Giresunspor mağlubiyetinin ardından soyunma odasına inen Ali Koç futbolcuları teselli etti. "Hepinize teşekkür ediyorum. Avrupa'da ve ligde bize büyük mutluluklar yaşattınız. Bu bir yol kazası. Dünya Kupası sonrasında yine aynı başarıları yakalayacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum" diyen Koç, kırmızı kart gören Pedro ile yenen iki golde hata yapan Serdar Aziz'e de moral verdi.

"DİNLENMEYİ HAK ETTİNİZ"

Kendisi gelmeden kimsenin soyunma odasından çıkmasını istemeyen Teknik Direktör Jorge Jesus da "Bu bir yol kazası. Şimdi gidin 12 gün iyice dinlenin. Bunu fazlasıyla hak ettiniz" diyerek oyuncularına sahip çıktı.