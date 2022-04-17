Giresunspor maçı sonrası Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti - Haberler

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Giresunspor maçı sonrası Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti

Haberler.com - Spor
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Giresunspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, maç sonu açıklamalarda bulundu. Hakemin karşılaşmanın sonuna eklediği 3 dakikalık uzatmayı yeterli bulmayan genç futbolcu, "Sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika geçti. Altı üstü bir kağıt, topu ne kadar etkileyebilir? Her maç 7-10 dakika uzatma veriliyor, bize 3 dakika." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

"HER MAÇ 7-10 DAKİKA UZATMA VERİLİYOR"

Uzatma süresini yeterli bulmayan Rıdvan Yılmaz, "Sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika geçti. Altı üstü bir kağıt, topu ne kadar etkileyebilir? Her maç 7-10 dakika uzatma veriliyor, bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika sürdü. Daha dikkatli olurlarsa, daha iyi olacak." dedi.

Giresunspor maçı sonrası Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti

Haberler.com - Spor

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haberler

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