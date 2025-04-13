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Giresunspor, Karaman FK'ya 1-0 Mağlup Oldu

Giresunspor, Karaman FK'ya 1-0 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Giresunspor, evinde Karaman FK'ya 1-0 yenildi. Maçta tek gol, Karaman FK'dan İlke Tankul tarafından penaltıdan atıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Karaman FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Hüseyin Tetik, Burak Sami Şad, Serkan Gürbüz

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul, Şahin, Arda Cebeci (Fatih dk. 78), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Muhammet dk. 64), Barış, Alperen (Emre dk. 39), Mehmet, Furkan Kütük

Karaman FK: Mert Can Salık, Polat (Yusuf dk. 89), İlke (Batuhan dk. 77), Sabrican (Cem dk. 77), Abdülkadir, Cihat (Yunus dk. 65), Anıl, Abdullah, Ömer Faruk, Resul (Mustafa dk. 65), Mehmet

Gol: İlke Tankul (dk. 40 pen.) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Cihat Aktaş, Polat Yaldır, Batuhan Fırıncı, Ömer Faruk Yılmaz (Karaman FK), Arda Kılıç, Barış Gün, Fatih Yılmaz (Giresunspor) - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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