TFF 3. Lig: Giresunspor: 2 Düzcespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta maçında Giresunspor, Düzcespor'u 2-0'lık skorla geçti. Gollerini Şahin ve Orçun Kaan'ın attığı maçta, Giresunspor güçlü bir performans sergiledi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Umut Nasrullah Özhelvacı, Ozan Gürleyük, Yunus Bozkurt, Cengiz Yıldırım

Giresunspor: Göktan, Arda Cebeci, Muhammet, Orçun Kaan, Arda Kılıç (Talha dk. 88), Mustafa Kuzey, Furkan Arda (Ahmet. Dk. 71), Şenel Hami, İlker (Talha Enes dk. 76), Şahin, Cengizhan

Düzcespor: Mustafa, Emir Toprak, Alperen, Abdurrahman, Emircan, Emre, Hasan Hürşat (Enescan dk. 57), Yusuf Enes (Enes dk. 82), Ufuk (Taha Yusuf dk. 88), Oğuz (Embiya dk. 46), Mahmut Esat (Ömer Faruk dk. 57)

Goller: Şahin (dk. 49), Orçun Kaan (dk. 86) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Furkan Arda Kabaca, Mustafa Kuzey Kaşık (Giresunspor), Emir Toprak Dinç (Düzcespor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
ABD ve İsrail gece boyunca vurdu! İran'da 34 kişi hayatını kaybetti

Kabus gibi gece! Saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi

İki dev sahnede! Savaşta tansiyon yükselirken ortak hamle geldi
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...