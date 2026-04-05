TFF 3. Lig: Giresunspor: 2 Düzcespor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup 28. hafta maçında Giresunspor, Düzcespor'u 2-0'lık skorla geçti. Gollerini Şahin ve Orçun Kaan'ın attığı maçta, Giresunspor güçlü bir performans sergiledi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Umut Nasrullah Özhelvacı, Ozan Gürleyük, Yunus Bozkurt, Cengiz Yıldırım
Giresunspor: Göktan, Arda Cebeci, Muhammet, Orçun Kaan, Arda Kılıç (Talha dk. 88), Mustafa Kuzey, Furkan Arda (Ahmet. Dk. 71), Şenel Hami, İlker (Talha Enes dk. 76), Şahin, Cengizhan
Düzcespor: Mustafa, Emir Toprak, Alperen, Abdurrahman, Emircan, Emre, Hasan Hürşat (Enescan dk. 57), Yusuf Enes (Enes dk. 82), Ufuk (Taha Yusuf dk. 88), Oğuz (Embiya dk. 46), Mahmut Esat (Ömer Faruk dk. 57)
Goller: Şahin (dk. 49), Orçun Kaan (dk. 86) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Furkan Arda Kabaca, Mustafa Kuzey Kaşık (Giresunspor), Emir Toprak Dinç (Düzcespor) - GİRESUN