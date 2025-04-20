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Giresunspor, Ankara Demirspor'a 3-1 Yenilerek 2. Lig'e Düşmeyi Garantiledi

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Giresunspor, sahasında oynadığı maçta Ankara Demirspor'a 3-1 mağlup olarak 2. Lig'den düşmesi kesinleşti. Maçta goller Furkan Kütük, Furkan Işıkdemir ve Mert Aktaş'tan geldi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Recep Keleş, Mustafa Cem Büyük

GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt,- Ahmet Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Ali Emirhan Akçay, Arda Kılıç (Dk.83 Esat Çakırmelikoğlu), Mehmet Keskin, Şenel Aydemir (Dk.83 Furkan Tahmaz), Arda Cebeci (Dk.83 Emirhan Şahin), Furkan Kütük, Muhammet Turhan (Dk.75 Miraç Çakıroğlu), Emre Nizam (Dk.74 Emre Canım)

ANKARA DEMİRSPOR: Deniz Kök,- Murat Karadeniz, Enes Albak (Dk.90 Ömer Sağlam), Muhammet Yeşil, Kerem Vapurluoğlu, Furkan Işıkdemir (Dk.81 Tolunay Artuç), Ebrar Cumur (Dk.56 Ömer Talha Nergiz), Barış Zeren, Güney Tutcuoğlu, Atakan Dama (Dk.81 Burak Yamaç), Mert Aktaş (Dk.90 Erkul Küçük)

GOLLER: Dk.18 Furkan Kütük (P)( Giresunspor ), Dk.28 Furkan Işıkdemir, Dk.42 Mert Aktaş, Dk.74 Güney Tutcuoğlu ( Ankara Demirspor )

SARI KARTLAR: Ertuğrul Şenlikoğlu ( Giresunspor ), Barış Zeren ( Ankara Demirspor )

2'nci Lig'den düşmesi kesinleşen Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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