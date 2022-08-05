Giresun haberi: Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı Giresun haberler: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ferhat Kaplan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Spor AA / Gültekin Yetgin Ferhat Kaplan Giresunspor Spor Haberler

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