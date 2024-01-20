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Giresun'da düzenlenen Halk Voleybol Turnuvası sona erdi

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde düzenlenen Halk Voleybol Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Kerasus takımı şampiyon oldu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde organize edilen Halk Voleybol Turnuvası, final maçıyla sona erdi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Yağlıdere Spor Salonunda 9 takımın katıldığı turnuvanın finalinde, rakibi Milli Eğitim takımını 3-2 yenen Kerasus şampiyon oldu. Camiyanı takımı ise turnuvada üçüncülüğü elde etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Albayrak, katılım sağlayan sporcuları kutladı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkan Vekili Özcan Kır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA / Spor

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