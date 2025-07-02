Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un Yardımcı Antrenörü Oldu
Geçen sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un yardımcısı olarak teknik ekibe katıldı. 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot ile birlikte çalışacak.
Geçen sezon Beşiktaş'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yardımcı antrenörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, van Bronckhorst, Liverpool'da 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot'un teknik ekibine katıldı.
Hollandalı teknik adam, gelecek sezon yardımcı antrenör pozisyonunda Premier Lig şampiyonu takımın teknik ekibinde yer alacak.
Öte yandan; Liverpool'da yeni kaleci antrenörü Xavi Valero olurken takımın kaleci antrenörü kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden isimler ise Fabian Otte ve Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel oldu.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor