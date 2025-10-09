Haberler

Giden gidene! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Kayserispor, Gisdol yönetiminde ligde çıktığı maçlarda beklentilerin altında kalmış ve kötü sonuçlar almıştı.

İşte o açıklama;

