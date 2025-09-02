Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi
Süper Lig devi Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar yaşandı. Sarı lacivertliler, dün gece Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Amrabat ve Livakovic ile yollarını ayırdı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer döneminin son saatleri hareketli geçti. Sarı-lacivertliler, dün gece peş peşe yaptığı açıklamalarla dört oyuncusuyla yollarını ayırdı.
BİR GECECE 4 AYRILIK
Genç futbolcu Yusuf Akçiçek'in yanı sıra Brezilyalı stoper Diego Carlos, Faslı orta saha Sofyan Amrabat ve Hırvat kaleci Dominik Livakovic takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe, Diego Carlos'un Serie A ekibi Como'ya, Amrabat'ın Real Betis'e, Livakovic'in ise Girona'ya kiralandığını duyurdu. Kulüp, ayrılan oyunculara başarı dileklerini iletti.