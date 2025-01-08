Gidecek mi kalacak mı? Fenerbahçe'de En-Nesyri hakkında son karar verildi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan gelen oldukça cazip teklife rağmen takımda kalmak istiyor.

SON KARAR VERİLDİ

Gösterdiği performansla takdir toplayan ve taraftarın sevgisini kazanan oyuncu için Körfez ekibinden yaklaşık 35 milyon euroluk öneri gelmişti. Bu süreçte hem futbolcunun sergilediği kararlı tavır hem de sarı-lacivertli yönetimin onu bırakmak istememesi, bu transferin rafa kalkmasını sağladı.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, sezon başında Süper Lig rekoru kırılarak 19.5 milyon euroluk bedelle takıma katılan En-Nesyri de kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediğini belirtti. Yönetim de bu kararı destekledi.