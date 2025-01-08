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Gidecek mi kalacak mı? Fenerbahçe'de En-Nesyri hakkında son karar verildi

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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri'nin transfer süreci sona erdi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan yaklaşık 35 milyon euroluk teklif gelmesine rağmen En-Nesyri ve Fenerbahçe yönetimi transferi reddetti. Oyuncu, İstanbul'da kariyerini sürdürme kararı aldı ve yönetim de bu kararı destekledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan gelen oldukça cazip teklife rağmen takımda kalmak istiyor.

SON KARAR VERİLDİ

Gösterdiği performansla takdir toplayan ve taraftarın sevgisini kazanan oyuncu için Körfez ekibinden yaklaşık 35 milyon euroluk öneri gelmişti. Bu süreçte hem futbolcunun sergilediği kararlı tavır hem de sarı-lacivertli yönetimin onu bırakmak istememesi, bu transferin rafa kalkmasını sağladı.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre, sezon başında Süper Lig rekoru kırılarak 19.5 milyon euroluk bedelle takıma katılan En-Nesyri de kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediğini belirtti. Yönetim de bu kararı destekledi.

Gidecek mi kalacak mı? Fenerbahçe'de En-Nesyri hakkında son karar verildi
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Boş teneke bu adam sadece ses çıkıyor başka bir icraat yok.

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Haber YorumlarıBükücü:

Ya bi bırakın gidin. Hiçbiriniz futboldan ve futbolcudan anlamıyorsunuz? Fenerbahçe'nin forvetine bunun yerine bir tane kütük koysan ona çarptırıp gol atsan bundan daha çok gol atar.

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