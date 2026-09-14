Gianmarco Pozzecco: "Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak ve Türkiye Ligi’nde belli bir noktada olmayı çok istiyorum"

Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni (BCL) kazanmak ve Basketbol Süper Ligi'nde de belli bir noktada olmak istediklerini söyledi.

Bu sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için medya günü düzenlendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan medya gününde Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'daki en güçlü ligin Türkiye Ligi olduğunu düşünüyorum"

Türk insanlarının harika olduğunu belirterek sözlerine başlayan Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu hissettiğini söyledi. Ailesinin de İstanbul'a geldiğini aktaran Pozzecco, "O sebeple de iyi bir hissiyatım var. Özellikle eşim ülkeyi ve insanları çok sevdi. Kulüp olarak çok rekabetçi bir takım kurduk. Biraz daha zamana ihtiyacımız var çünkü takımda çok şey değiştirdik. Sadece Buğra, Can, Jerome'u geçen sezondan kadromuzda tutuyoruz. O sebeple her şey yeni olduğu için beraber kalıp, beraber oynayıp çok rekabetçi olacağız. Bu bağlamda da aynı zamanda Hidayet Türkoğlu'nu da tebrik ederim, çünkü Avrupa'daki en güçlü ligin Türkiye Ligi olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Türkiye Ligi'nde belli bir noktada olmayı çok istiyorum"

Daha önce profesyonel basketbolcu olduğunu şimdi ise koç olarak kariyerini sürdürdüğünü dile getiren İtalyan başantrenör, "Aslında her zaman en iyisini yapmak bence önemli olan, bu konuda böyle söyleyebilirim. Sahaya çıktığında kazanmak zorundasın. Hayalini başarmak ve hayalini gerçekleştirmek zorundasın. Tabii ki Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Türkiye Ligi'nde belli bir noktada olmayı çok istiyorum. Harika bir takım kurduk, çok rekabetçiyiz. Tabii ki üzerimde baskı var. Aslında her şeyi kazanmak istiyorum, evet. Ama bu tabii ki herkesten iyi olduğumuz için değil, böyle bir yaklaşımı hayatımda da sergilediğim için. Beşiktaş, Fenerbahçe, Efes, Bahçeşehir çok rekabetçi olacak ama ben son derece iyimser bakıyorum" açıklamasını yaptı.

"Sezonun başarı anahtarının taraftarımızın gelmesi olduğunu düşünüyorum"

Sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Pozzecco, "Aslında sezonun başarı anahtarının seyircinin ve taraftarımızın gelmesi olduğunu düşünüyorum. Sadece seyircimizin, sadece kendi taraftarımızın yapabileceği bir şeyle çok tehlikeli olacağımıza inanıyorum. İnsanları gelmeye ikna etmek tabii ki zor bir şey ama bir iki tane full bir salonla oynanan videoları izledim ve bunun sadece Avrupa'da bir iki yerde olabileceğini düşünüyorum. Geçen sene bazı aldığımız sonuçlardan dolayı insanları, taraftarımızı getiremedik. Ama en büyük hedefimiz takım olarak en baştan en sona kadar taraftarımızı salona çekmek" diye konuştu.

Maçlarda oyuncularına sarılarak sevgi gösterdiğini hatırlatan Gianmarco Pozzecco, "Aslında insanlar bana bunu soruyor. Şimdi her koçun yaklaşımı başka olur ama insanlara sarılmak ve insanlara sevgi göstermek gibi bir eğilimim olduğu için koç olduğumda da oyuncularıma sarılmak istedim. Bunu bu şekilde bu sezon da devam ettireceğim, çünkü benim karakterimde var" ifadelerini kullandı.

"Bütün taraftarımızı bekliyoruz"

Bu sezon sarı-kırmızılı taraftarları en önemli unsur olarak gördüklerini de belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Aslında benim için Sinan Erdem'e geçmek çok da bir şey değiştirmedi. Çünkü 15 dakikada Basketbol Gelişim Merkezi'ne gidiyordum. Fişekhane'de yaşıyorum, o sebeple benim için tam ortada. İkisine de gidip gelebileceğim tabii ki de. Bu sene de aynı şekilde bütün taraftarımızı bekliyoruz. Çünkü onlarsız bu şekilde ilerleyemeyiz" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı