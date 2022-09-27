Ghezzal ve Redmond derbide oynayacak mı? Valerien Ismael, yıldız futbolcu için müjdeyi verdi
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Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael derbi öncesi açıklamalarda bulundu. Sakatlıkları bulunun Redmond ve Ghezzal'in son durumlarını aktaran Ismael, "Redmond iyi görünüyor. Ghezzal'i de günbegün takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbi öncesi Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Fransız hoca siyah-beyazlıların yıldız futbolcu Redmond ve Ghezzal'in sağlık durumlarına ilişkin de konuştu.
Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'in durumlarını takip ettiklerini söyleyen Ismael, "Nathan Redmond iyi görünüyor. Durumunu takip edeceğiz. Kadroda olabilir diye düşünüyorum. Rachid Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz." dedi.
Siyah-beyazlı ekibin gösterdiği performansı yeterli bulmayan Ismael, "Gösterdiğimiz performans yeterli değildi. Bizim performansımız yeterli değildi. Başka bir maç olacak derbi. Kendi performansımızı göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
İlk 11 için konuşmanın henüz erken olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Şu an ilk 11 ile ilgili konuşmak için erken. Çok süre var. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Gün gün takip edeceğiz. İlk 11 hakkında yorum yapmak için çok erken." dedi.