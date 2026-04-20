Romanya Milli Takımı'nda ikinci Gheorghe Hagi dönemi

Güncelleme:
Romanya Futbol Federasyonu, Gheorghe Hagi'nin, vefat eden Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Hagi, milli takıma hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu belirtti.

Açıklamada görüşüne yer verilen Hagi, "Futbolculuk zamanımda yaptığım gibi Romanya'yı bir kez daha temsil etmek büyük bir onur ve sorumluluk. Bunu bir antrenör olarak da yapmayı umuyorum çünkü önemli olan performans sergilemek, başarılı olmak. Milli takıma bu yüzden geldim. Güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Futbolculuğumda ortaya koyduğum performansı, bir antrenör olarak da sergilemeyi umuyorum. En iyisi olabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerine Galatasaray'da son veren Hagi, ilk olarak 2001'de Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük de yapan 61 yaşındaki Rumen teknik adam, daha sonra Bursaspor, Steaua Bükreş, Viitorul ve Farul gibi takımları çalıştırdı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı

1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat

İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

