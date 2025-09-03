Gheorghe Hagi'nin oğlu Süper Lig'e transfer oluyor
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'i transfer etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'ın Rumen efsane yıldızı Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Karagümrük ve İspanyol temsilcisi Elche'den daha iyi bir teklif veren Akdeniz ekibine transfer olmayı kabul etti.
ANLAŞMA TAMAM GİBİ
Turuncu-yeşilliler, İskoç devi Glasgow Rangers'tan ayrılan 26 yaşındaki 10 numarayla el sıkıştı. Rumen 10 numara, Rangers'ta 130 maçta, 20 gol atıp, 28 asist yaptı. Geçen sezon İskoç ekibinde 32 maçta 5 gol, 7 asist katkısı sağladı.