Gevaş'ta 3. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın Şampiyonu Özalp Gençlikspor Oldu

VAN (İHA) – Van'ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Gevaş Kaymakamlığı 3. Geleneksel Futbol Turnuvası"nın şampiyonu Özalp Gençlikspor U12 Futbol Takımı oldu.

Gevaş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya takım katıldı. Gevaş Gençlik Stadı'nda yapılan turnuvada finale kalan Özalp Gençlikspor, rakibi Vanspor U12 Takımı'nı 4-2 skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

Özalp Gençlikspor U12 Takımı Antrenörü Hakan Yıldırımçakar, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Güçlü rakiplere rağmen öğrencilerimin inancı ve istekleri bize ilk kupamızı kazandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN