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Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

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LaLiga ekibi Getafe, 62 yaşındaki teknik direktör Jose Bordalas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayarak sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Getafe, teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 62 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Jose Bordalas'ın yönetimindeki Getafe, 2025-2026 sezonunda 51 puan toplayarak ligi 7. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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