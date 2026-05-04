German Onugkha maçı tamamlayamadı

Kayserispor'un Rus forveti German Onugkha, Eyüpspor maçını tamamlayamadı.

Süper Lig'in 32. haftasında dün evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelen Kayserispor'da karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanan German Onugkha, yerini Indrit Tuci'ye bıraktı. Sahaya 11'DE çıkan ve 44. dakika sahada kalan German Onugkha'nın durumu çekilecek olan MR sonrasında belli olacak. - KAYSERİ

