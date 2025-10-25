Haberler

German Onugkha, Fatih Karagümrük Maçında Parladı

Güncelleme:
Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha, Fatih Karagümrük ile oynanan maçta iki gol atarak takımının en golcü ismi oldu. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha; Samsunspor maçının ardından Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 90 dakika sonunda iki takım 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. İstanbul ekibi Fatih Karagümrük maçında sahaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golle skoru 1-1 yaptı. İlk golün 6. dakikası sonrası 74. dakikada Mendes'in asistinde topu ağlara gönderen Onugkha, takımını 2-1 öne geçirdi ancak attığı goller galibiyet için yeterli olmadı.

Tecrübeli golcü oyuncu son 2 maçta attığı goller ile ligdeki gol sayısını 3'e çıkarttı ve takımın en golcü ismi konumuna yükseldi. - KAYSERİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
