Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Metehan Baltacı'yı ziyaret etti. Yıldız isimler, Baltacı'yı ziyaretlerinin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti

Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Metehan Baltacı'yı ziyaret etti. Ziyaret, spor camiasında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri Cezaevi'ne giderek Metehan Baltacı ile görüştü. Ziyaretin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MERT HAKAN YANDAŞ'A DA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaraylı futbolcular, Metehan Baltacı ziyaretinin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

