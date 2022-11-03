Gerard Pique'den herkesi şoka sokan jübile kararı! Cumartesi günü son maçına çıkacak
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Barcelona forması giyen Gerard Pique, cumartesi günü oynayacakları Almeira maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.
Dünya devi Barcelona'nın efsane futbolcusu Gerard Pique, aldığı jübile kararı ile herkesi şaşırttı. Deneyimli savunmacı cumartesi günü son kez sahaya çıkacak.
FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gerard Pique, cumartesi günü oynanacak Almeira maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı.
BARCELONA İLE 30 KUPA KAZANDI
İspanyol devinin altyapısında yetişen 35 yaşındaki futbolcu, 2009'dan bu yana Barcelona forması giyiyordu. Deneyimli savunmacı, Katalan devi ile toplam 30 kupa kazandı.
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