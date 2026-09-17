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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan, Galatasaray ile imzalanan sözleşmeye ilişkin açıklama

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray ile imzalanan sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray ile imzalanan sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında bakanlık ile Galatasaray Spor Kulübü arasından imzalanan sözleşmeye ilişkin medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta; ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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