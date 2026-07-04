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Sporda "Doğa Dostu Gelecek" projesi Ankara'daki çalıştayla başladı

Sporda 'Doğa Dostu Gelecek' projesi Ankara'daki çalıştayla başladı
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Erasmus programı kapsamında Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen 'Doğa Dostu Gelecek: Gençlerin Katılımıyla Ekorekreasyon Politikaları' çalıştayında, sürdürülebilir yaşam ve çevre odaklı politika geliştirme konuları ele alındı.

Sporda "Doğa Dostu Gelecek: Gençlerin Katılımıyla Ekorekreasyon Politikaları" projesinin ilk bölgesel çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Erasmus programı kapsamında hayata geçirilen çalıştay üniversitenin Gölbaşı yerleşkesinde yapıldı.

İç Anadolu Bölgesi'nden öğrenci ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı programda, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Beyza Merve Akgül, Doç. Dr. Tebessüm Ayyıldız Durhan ve Prof. Dr. Serkan Kurtipek tarafından ekorekreasyon, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ile bölgesel ekorekreasyon politikalarına ilişkin eğitimler verildi.

Uygulamalı atölyelerde ise Arş. Gör. Ecem Türkmen'in koordinasyonunda katılımcılar çevresel sürdürülebilirliği esas alan etkinlik tasarımları geliştirdi.

Çalıştay kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz ile Antrenör ve Spor Elemanları Takip ve Değerlendirme Şube Müdürü Ömer Kaplan da katılımcılarla bir araya gelerek spor politikaları, gençlik çalışmaları ve sürdürülebilirlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayda ayrıca gençlerin çevre odaklı politika geliştirme süreçlerine katılımının artırılması, sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesine yönelik eğitim ve uygulama programları gerçekleştirildi.

Açıklamada, proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlenecek çalıştaylardan elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak Ekorekreasyon Politika Belgesi ile doğa dostu rekreasyon anlayışının yaygınlaştırılmasının ve gençlerin çevre politikalarının oluşturulmasına katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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