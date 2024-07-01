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Gençlerbirliği, yeni transferlerle sezon hazırlıklarına başladı

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1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanlara Yenimahalle-Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam ediyor.

1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni transferlerin de takıma katılmasıyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı- siyahlı ekip sezonun ilk antrenmanını Yenimahalle-Beştepe'de bulunan İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta altyapı ve kiralık oyuncularla bir haftalık çalışma gerçekleştiren başkent ekibi, bugün yeni transferlerin de takıma katılımıyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Recep Karatepe'nin saha içerisindeki kısa toplantısının ardından kırmızı-siyahlı ekip, ısınma koşusu yaptı. Saha kenarına serili mat üzerinde blackroll ile çalışan oyuncular daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. Başkent ekibi, dayanıklılık koşusu ve dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Yaklaşık olarak 1,5 saat süren antrenmana takımın yeni transferleri Fıratcan Üzüm, Mikail Okyar, Metehan Mimaroğlu ile Gençlerbirliği'yle 1 yıllık daha anlaşma imzalayan Alperen Babacan da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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