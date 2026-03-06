Haberler

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Levent Şahin ile yollar ayrıldı

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde Levent Şahin ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılığın nedeni olarak 'fikir ayrılıkları' gösterildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp, ayrılığın nedenini 'fikir ayrılıkları' olarak açıkladı. Başkent ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, fikir ayrılıkları yaşadıkları teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlı ekip, Şahin ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz"

Teknik Direktör Levent Şahin; çıktığı 2 lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, dün oynanan kupa maçında Aliağa Futbol A.Ş.'yi mağlup ederek çeyrek final vizesini almayı başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
İspanya'dan Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili bomba açıklama: Bilgiyi biz sağladık

Türkiye'ye düşen füze için İspanya'dan gündem yaratacak açıklama
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler