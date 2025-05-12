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Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükselmenin Sevincini İlhan Cavcav'ın Mezarı Başında Paylaştı

Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükselmenin Sevincini İlhan Cavcav'ın Mezarı Başında Paylaştı
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Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları ve taraftarları, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın mezarında kutladı. Mezara kırmızı karanfil bırakılarak dua edildi.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları, kazandıkları kupayla birlikte Onursal Başkan İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti. Kulüp başkanı Osman Sungur, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım kaptanları Sinan Osmanoğlu ve Amilton ve taraftarlardan oluşan grup Cavcav'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı. Kazanılan kupa Cavcav'ın mezarı başına koyuldu. Cavcav'ın mezarının başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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