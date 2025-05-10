Gençlerbirliği, Süper Lig'e Yükselişi Coşkuyla Kutladı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Fits Gömlek Yeni Malatyaspor- Gençlerbirliği karşılaşması, Ankara'daki taraftarlarla dev ekranda takip edildi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp tarafından kurulan ekranda kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselişi coşkuyla kutladı.

Maç boyunca tribünleri aratmayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan taraftarlar, kutlamalara bayraklar, meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla bir süre devam etti.

Kutlamaların ardından taraftarlar, Gençlerbirliği kafilesini karşılamak üzere Esenboğa Havalimanı'na doğru hareket etti.