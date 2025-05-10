Gençlerbirliği, Süper Lig'e Yükseldi: Taraftar Karşıladı

- Gençlerbirliği taraftarı Süper Lig'e çıkan takımını havaalanında karşıladı

ANKARA - Trendyol 1. Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Gençlerbirliği'ni Ankara'ya dönüşünde taraftarları havaalanında karşıladı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Ankara ekibi, 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından Ankara'ya dönen takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bekleyen taraftarlar coşkuyla karşıladı.