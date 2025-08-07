Gençlerbirliği, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde antrenmanlara katılıyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda, top kapma, taktik ve duran top organizasyonları çalıştı.

Samsunspor- Gençlerbirliği maçı, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
