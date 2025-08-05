Gençlerbirliği, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos'ta Samsunspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenmanlar koordinasyon oyunları ve taktik çalışmaları içeriyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimde yapılan antrenman, koordinasyona dayalı eğlenceli oyunla başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra isabetli pas organizasyonları ve tam sahada taktik çalıştı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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