Haberler

Gençlerbirliği, Gouveia'yı kiraladı

Gençlerbirliği, Gouveia'yı kiraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Benfica'nın 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Gouveia, geçen sezon Nice'te kiralık oynamıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Tiago Gouveia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Transfer çalışmalarına hız veren başkent ekibi, son olarak Benfica forması giyen 25 yaşındaki Tiago Gouveia ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlılar, Portekizli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Benfica'dan kiraladı.

Geçen sezonu kiralık olarak Fransa'nın Nice takımında geçiren Gouveia, 15 Ligue 1 ve 7 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. Portekizli oyuncu, bu sezon ise Benfica formasıyla UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında St. Gallen karşısında 24 dakika süre aldı.

Gençlerbirliği, bugün orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi de satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Takipçisinin isteği Pınar Altuğ'u çıldırttı: Yavaştan deliriyoruz

Hayranının isteği Pınar Altuğ'u çıldırttı: Yavaştan deliriyoruz
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
İki ülkeyi karşı karşıya getiren saat: Viyana’da çalındı, 3 yıl sonra İstanbul’da bulundu

Çalındıktan 3 yıl sonra bulundu: İki ülke arasında kriz çıkaran saat

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike

POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike