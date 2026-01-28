Haberler

Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Gineli futbolcu Ousmane Diabate ile 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Diabate, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıktı.

Başkent ekibi, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıkan Diabate ile profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans bilgilerine göre ön liberoda görev yapan genç futbolcu, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
