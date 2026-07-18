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Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu 25 Temmuz'a ertelendi

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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Yeni tarih 25 Temmuz Cumartesi olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamadı.

Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 25 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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