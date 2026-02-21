Haberler

Gençlerbirliği deplasmanda 3 puana hasret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, dış sahada oynadığı maçlarda 1 galibiyet alarak 5 puanda kaldı. Ligin 23. haftasında Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan başkent ekibi, bu sezon deplasmanda en kötü performansı sergileyen ekiplerden biri oldu. Yeni teknik direktör Levent Şahin ise ilk maçında mağlubiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin dış saha maçlarındaki 3 puan özlemi sürüyor.

Ligin 23. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan başkent ekibi, bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında aldı. Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, diğer deplasman maçlarından puansız ayrıldı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Başkent temsilcisi, dış sahada oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 5 puanda kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, topladığı 5 puanla Fatih Karagümrük'ten sonra ligde dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda yer alıyor.

Öte yandan başkent ekibinin yeni teknik direktörü Levent Şahin ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Haberler.com
