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Gençlerbirliği, Rafael Luis'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Rafael Luis'i kadrosuna kattı
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SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rafael Luis’i kadrosuna kattı.

SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği, 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Rafael Luis'i kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Rafael Luis'in transferi konusunda Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşma sağladı. Başkent ekibi, 21 yaşındaki genç futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Benfica altyapısında başlayan Rafael Luis, profesyonel kariyerinde Strasbourg ve Benfica B takımlarının formalarını giydi. Portekiz'in U16 Milli Takımı'ndan başlayarak U21 Milli Takımı'na kadar farklı yaş kategorilerinde 33 kez milli forma giyen genç oyuncu, ülkesini uluslararası arenada temsil etti. Geçtiğimiz sezon 12 lig, 5 UEFA Konferans Ligi ve 1 kupa maçında görev alan Rafael Luis, toplam 18 karşılaşmada forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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