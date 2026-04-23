Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a "5 günde 3 gol"

Süper Lig'de 10 maçtır kazanamayan ve 7 maçtır gol sevinci yaşayamayan başkent temsilcisi, zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılı rakibiyle 1 hafta içinde oynadığı 2 maçta 3 gol atmayı başardı - Gol hasretini geçen hafta 2-1 yenildiği Galatasaray maçında bitiren kırmızı-siyahlar, 4 gün sonra sarı-kırmızılı rakibiyle oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da galibiyet özlemini sonlandırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, gol ve galibiyet hasretlerini Galatasaray ile 5 günde oynadığı 2 maçla sona erdirdi.

Ligde son 9 maçında galibiyet elde edemeyen ve 7 maçtır gol sevinci yaşayamayan başkent temsilcisi, 18 Nisan Cumartesi günü Ankara'da sarı-kırmızılı rakibiyle karşı karşıya geldi.

Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, Galatasaray karşısında 66. dakikada Ndiaye'nin attığı golle ligde 7 maç sonra skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri ise 2. dakikada Icardi ve 35. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray ile ligdeki 100. karşılaşmasında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak galibiyet hasretini bitiremese de gol orucunu sona erdirdi.

Başkent temsilcisi ligdeki son gol sevincini 22. haftada 14 Şubat günü Ankara'da oynanan ve 2-2 eşitlikle biten Çaykur Rizaspor karşılaşmasında yaşamıştı.

Galibiyet hasreti kupada bitti

Gençlerbirliği'nin kazanamama serisi ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçıyla bitti.

Başkent ekibi, ligde 2-1 kaybettiği maçtan 4 gün sonra sarı-kırmızılı rakibiyle 22 Nisan Cumartesi günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İstanbul'da karşılaştı.

Gol hasretini Galatasaray karşısında ligde sonlandıran başkent temsilcisi, galibiyet hasretini de sarı-kırmızılı rakibiyle 4 gün sonra oynadığı kupa maçında bitirdi.

Kırmızı-siyahlılar, yedek kadrolarla çıkılan çeyrek final mücadelesinin 51. dakikasında Fıratcan Üzüm ve 83. dakikada Traore'nin golleriyle sarı-kırmızılı rakibini 2-0 mağlup etti.

A Grubu'ndan 4 maçını da kazanarak çeyrek finale yükselen Galatasaray'ı yenerek organizasyonda 15 yıl sonra son 4 takım arasına kalan Ankara ekibi, 13 yıl sonra da Galatasaray'ı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

Kupadaki son galibiyetini 5 Martta İzmir deplasmanında Aliağa Futbol karşısında 3-1'lik skorla alan kırmızı-siyahlılar, B Grubunu 3. tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Galatasaray 4 maçta gol sevinci yaşayamadı

Galatasaray, bu sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta gol atamadı.

Kupada grup aşamasında oynadığı 4 maçta da gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonun 31. haftasına kadar 3 lig mücadelesinde fileleri havalandıramadı.

İstanbul ekibi, 11. haftada 0-0 biten Trabzonspor, 12. haftada 1-0 kaybettiği Kocaelispor ve 23. haftadaki 2-0'lık Konyaspor mağlubiyetlerinde skoru değiştiremedi.

Gençlerbirliği'ne kupada 2-0 kaybederek elenen Galatasaray'ın bu sezon lig ve kupada gol sevinci yaşayamadığı maç sayısı da 4'e yükseldi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
500

