Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ayrılması ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nden yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için camiamızın öz evladı Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-kara formamızı yıllarca gururla terleten, sahadaki duruşu ve karakteriyle camiamızın unutulmazları arasına giren Metin Diyadin, birikimi ve aidiyet duygusuyla yeniden ait olduğu yerde, evinde. Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ve ekibine 'Evine hoş geldin' diyor, bu birlikteliğin hem hocamız hem de asırlık çınarımız için başarılarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı