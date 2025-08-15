Gençlerbirliği, Mikail Okyar ile Sözleşmesini Feshetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbolcusu Mikail Okyar ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz ve Mikail Okyar arasındaki sözleşmenin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Mikail Okyar'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.