Gençlerbirliği, Malili Forvet Sekou Koita'yı Kiraladı
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 25 yaşındaki Malili forvet Sekou Koita'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Koita, satın alma opsiyonuyla birlikte transfer edildi.
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Malili forvet oyuncusu Sekou Koita'yı kiralık olarak renklerine bağladı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralandı. Profesyonel kariyerine ülkesinin Bakaridjan kulübünde başlayan Koita; Kita, Liefering, Wolfsberger, Salzburg, son olarak da CSKA Moskova'da oynadı.
Koita, 34 kez giydiği Mali Milli Takımı formasıyla 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor