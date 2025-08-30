Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı Transfer Etti

Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ı Transfer Etti
Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 30 yaşındaki Senegalli forvet M'Baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Niang, daha önce birçok Avrupa kulübünde forma giymişti ve 2023-2024 sezonunda Adana Demirspor'da oynamıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2023-2024 sezonunda Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen M'Baye Niang, ayrıca Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Empoli ve Wydad takımlarında da oynadı.

Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 23 maçta 4 gol atan Niang, geçen sezon Sampdoria formasıyla 16 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

