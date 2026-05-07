Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde başladı. Antrenman koordinasyon çalışmaları, top kapma oyunu ve taktiksel varyasyonlar ile devam etti.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, 5'e 2 top kapma oyunu ve isabetli pas organizasyonlarıyla devam etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, taktiksel varyasyonlar ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa karşılaşması, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan