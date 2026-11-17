Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile 21 Kasım'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi saat 13.30'da sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda koordinasyon ve çabukluk çalışan takıma, tedavisi tamamlanan Pedro Pereira da katıldı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve çabukluk çalıştı, minyatür kalelerden kurulu alanda hedefli oyun oynadı.
Teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki idman, dar alanda pas organizasyonları ve soğuma koşusuyla son buldu.
Tedavisi tamamlanarak iyileşme sürecine giren Pedro Pereira da antrenmana katıldı.
Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşması, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.