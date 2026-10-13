Haberler

Gençlerbirliği-Galatasaray maçının biletleri satışa çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet satışları başladı.

Müsabakada, 2026-2027 sezonu kombineleri geçerli olacak. Gençlerbirliği biletleri, Galatasaray Passolig taraftar kartı dışındaki tüm Passolig taraftar kartlarıyla satın alınabilecek.

Bilet fiyatları, VIP 20 bin, sağ kapalı ve sol kapalı 10 bin, maraton 7 bin, güney kale arkası 4 bin 800 ve misafir bölümü de 5 bin 800 lira olarak duyuruldu.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba

Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada 15-18 yaş dönemi! Bakan Göktaş kuralları tek tek açıkladı

Sosyal medyada 15-18 yaş dönemi! Kurallar hayli sıkı
Lunaparkta korkunç son! Oğlu yanındayken 60 metre yüksekten düştü

Eğlenmek için bindiği hız treni sonu oldu
Serik'te diş ateşiyle hastaneye götürülen 13 aylık Gökçe bebek hayatını kaybetti! Aile yanlış ilaç ve ihmal iddiasıyla şikayetçi

13 aylık Gökçe ertesi sabah öldü! Ailenin şüphesi o ilaçta
Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil

Baba, iki oğlu ve amca öldürüldü! Nedeni inanılır gibi değil
Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da

Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko

Milli günde büyük fiyasko! Kral, kraliçe herkesin gözü önünde yaşandı
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret

Sinsi plan suya düştü! Prens anında veto etti