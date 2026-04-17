Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Natura Dünyası Gençlerbirliği, 30. haftada Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği, gol atamadan geçirdiği 675 dakikanın ardından galibiyet arıyor. Maç Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Ligde kötü günler geçiren ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği, küme düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Teknik direktörlüğe tekrar Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından 5 maçta sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, son 4 müsabakasını ise gol atamadan kaybetti.

Kırmızı-siyahlılar, haftaya lider giren Galatasaray karşısında ligdeki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

675 dakikadır gol atamıyor

Gençlerbirliği, ligde 675 dakikadır gol sevinci yaşayamıyor.

Ligde son 7 maçında gol atamayan kırmızı-siyahlılar, son golünü 14 Şubat'ta Çaykur Rizespor'a 45. dakikada Koita ile atmıştı.

Gençlerbirliği, bu sezon ligde çıktığı 29 maçın 12'sinde gol atamadı.

Volkan Demirel'in Galatasaray karnesi

Kariyerinde 4. farklı takımı çalıştıran Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray'a karşı bir galibiyeti bulunuyor.

Demirel, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin başında Galatasaray'a karşı ligde 8 kez rakip oldu.

Bu maçların 7'sini Galatasaray kazanırken Demirel'in takımları, 1 galibiyet alabildi. Demirel, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a karşı tek galibiyetini Hatayspor'un başında 2-1'lik skorla elde etti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki
